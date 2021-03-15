رفعت رشاد خلال زيارته لـ«الدستور»: نقلة نوعية للمهنة والنقابة بحاجة لوجوه جديدة

استهل رفعت رشاد، المرشح نقيبًا للصحفيين، المعركة الانتخابية وذلك في إطار زيارته لمؤسسة الدستور ضمن جولاته الانتخابية.وفي حلقة نقاشية بين محرري الجريدة، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، وبحضور الكاتب الصحفي محمد العسيري رئيس التحرير، استمع "رشاد" إلى آراء شباب الصحفيين حول أوضاع المهنة ورؤيتهم لمستقبلها.وقال رئيس التحرير: "إن المعركة الحالية ليست مجرد صراع انتخابي، لكنها حالة خاصة بناءً على نتيجتها ستحدد أمور كثيرة بشأن مستقبل المهنة، مضيفًا أن مهمة النقيب القادم ليست محصورة على فكرة لم الشمل، إنما سيكون عليه استعادة هيبة النقابة وتحسين مستوى الخدمات، وحسم العديد من القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل المهنة".في حين قال رفعت رشاد: إن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت كثيرة للصحفيين، أبرزها حل المشاكل التي تجابه المهنة مثل أزمات الصحف الورقية، وقضايا الأجور، بجانب الاهتمام بملف التدريب والتطوير.وأكد "رشاد" خلال حديثه أن السبب الرئيسي الذي دفعه للترشح نابع أيضًا من شعوره بحاجة النقابة إلى وجوه جديدة قادرة على إحداث نقلة نوعية للمهنة بشكل عام، ولنقابة الصحفيين بشكل خاص.