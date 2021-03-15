«الأنصاري» يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ «حياة كريمة» بقرى الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض كل الخطوات والإجراءات التى اتخذتها المحافظة بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي سيتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور خالد محمد السيد والدكتور محمد الفرجاني المستشاران الهندسيان بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية ومنها مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ومسئولي مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الاستشاريين.قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم: إن محافظ الفيوم خلال الاجتماع استعرض كل الإجراءات والخطوات التى قامت بها المحافظة منذ الاعلان عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحتي الآن، والتى تشتمل على تطوير قري مركزي إطسا ويوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9,7 مليار جنيه للمركزين، وذلك من حيث المؤشرات التنموية والسكانية، وآليات تنفيذ المبادرة، والمشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات القروية بالمركزين.وأوضح محافظ الفيوم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تُعد واحدة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال المائة عام الأخيرة، مما يؤكد أنها مبادرة طموحة سترتقي بمستوي كل الخدمات والبنية التحتية بجميع القري المستهدفة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان.ولفت المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة تخطيط محلي بمشاركة مسئولي كل القطاعات والمديريات الخدمية، لرصد كل الاحتياجات الخاصة بالمركزين والمتعلقة بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والطرق والري والزراعة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والكهرباء والطب البيطري والتليفونات وغيرها من المشروعات الحيوية، أعقبها عقد لقاءات حوار مجتمعي مع المواطنين ومع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، كما تم عقد لقاءات مع الشباب والمرأة والرائدات الريفيات، للخروج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين فى القري المستهدفة.وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال اللقاء استعرضت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي آليات حصر المواطنين المستحقين لسكن كريم ضمن مبادرة "سكن كريم" التى يتم تنفيذها بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والموقف الحالي للأسر المستحقة، والأسر المستحقة ولا تنطبق عليها كل الشروط، وفي هذا الصدد وجه المحافظ بضرورة تنفيذ مبادرة "سكن كريم" على أسس واضحة ومحددة حتي تستفيد منها الأسر المستحقة فقط.كما استعرض وكيل وزارة الصحة خطة مديرية الصحة والسكان التى ستشملها مبادرة "حياة كريمة"، والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 40 وحدة صحية بمركز إطسا، و22 وحدة صحية بيوسف الصديق، كما استعرض مدير عام تليفونات الفيوم، الوضع الحالي لحصر احتياجات قري المركزين من حيث توصيل خدمات الإتصال والانترنت أو تطوير وتحسين الخدمة فى القري التي توجد بها خدمات اتصالات، أو توفير سرعات عالية.وأكد محافظ الفيوم على ضرورة التشابك والتنسيق التام بين مسئولي كل القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري من جهة أخري، والتواصل المباشر بين مسئولي القطاعات ونظرائهم بجهاز التعمير، لافتًا إلي ضرورة البدء الفوري فى تنفيذ خطط التطوير وفقًا للأولويات لتحقيق أقصي استفادة من المبادرة، والوصول بالخدمة لكل القرى المستهدفة.كما تم استعراض خطط التطوير بقطاعات الزراعة والري والكهرباء والغاز الطبيعي، ووجه المحافظ رؤساء المدن بإنهاء كل التصاريح الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للقرى المستهدفة بالمركزين، فيما كشف وكيل وزارة التربية والتعليم عن التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لإنشاء فصول حضانات بالمدارس للأطفال من سن 2 إلي 4 سنوات، موضحًا أنه تم حصر الأماكن التى يمكن استغلالها فى هذا الشأن، ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بخطة كل قطاع بعد المراجعات النهائية وإرسالها لجهاز تعمير القاهرة الكبري المسئول عن تنفيذ المبادرة.