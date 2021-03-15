محمد أحمد ماهر ينشر صورة من كواليس «موسى»

كشف الفنان الشاب محمد أحمد ماهر، عن صورة من كواليس مسلسل "موسى" والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021.وظهر محمد أحمد ماهر من خلال الشخصية التي يظهر بها في العمل وهو الشاب الصعيدي حيث نشر صورة جمعته مع مخرج المسلسل محمد سلامة وعلق عليها قائلًا: "المايسترو والقائد والمبدع المخرج محمد سلامة (موسى ٢٠٢١) إن شاء الله".مسلسل موسى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم سمية الخشاب وهبة عبدالغني وفريدة سيف النصر وآخرون وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج محمد سلامة.