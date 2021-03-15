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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد أحمد ماهر ينشر صورة من كواليس «موسى»

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:03 م
محمد أحمد ماهر،
محمد أحمد ماهر،
حسين الجندي
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كشف الفنان الشاب محمد أحمد ماهر، عن صورة من كواليس مسلسل "موسى" والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وظهر محمد أحمد ماهر من خلال الشخصية التي يظهر بها في العمل وهو الشاب الصعيدي حيث نشر صورة جمعته مع مخرج المسلسل محمد سلامة وعلق عليها قائلًا: "المايسترو والقائد والمبدع المخرج محمد سلامة (موسى ٢٠٢١) إن شاء الله".

مسلسل موسى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم سمية الخشاب وهبة عبدالغني وفريدة سيف النصر وآخرون وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج محمد سلامة.
محمد أحمد ماهر ينشر صورة من كواليس «موسى»
محمد أحمد ماهر ينشر صورة من كواليس «موسى»

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