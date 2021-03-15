الصحة تعتمد 4 ملايين جنيه لتطوير مبنى مستشفى الباجور العام

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، مبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه، لتطوير مبنى مستشفى الباجور العام في محافظة المنوفية، وذلك ضمن مشروع الباجور المدرج بخطة ديوان عام الوزارة 2020-2021، وعلى أن لا يتم إجراء أي تعديلات على البرنامج الوظيفي للمبنى المذكور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، واتباع التعليمات المالية في هذا، وعلى مسئوليتهم في اتباع القواعد والقوانين طبقًا للتعاقد المبرم.وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خلال تصريح سابق أن مبنى مستشفى الباجور القديم، والتى تم تخصيصها كمستشفى عزل رئيسى بالكامل لمرضى كورونا فى المحافظة، مدرج بخطة التطوير للعام الحالى بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه لإدخاله الخدمة بتقديم جزء من الخدمات الطبية والطوارئ واستقبال الحالات من أطفال وباطنة ونسا بعد استكمال التطوير خلال أشهر قليلة.وكانت إدراة التخطيط والمتابعة بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، خاطبت الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة، لاعتماد مبلغ مالي 5 ملايين و233 ألف جنيه كمرحلة أولى لتطوير مبنى بمستشفى الباجور العام لخدمة المواطنين، بعد عمل المقايسة من مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة طنطا.