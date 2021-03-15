صورة وتعليق.. سيدة الصوم الأربعينى

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة سيدة الصوم الأربعيني.وعلق الأنبا نيقولا أنطونيو، على الصورة قائلا: "سيدة الصوم الأربعيني أحد تقاليد الصوم الأربعيني في اليونان، وهو تقويم غريب يقاس به أسابيع الصوم (الصوم الكبير)".وأضاف: "في هذا التقليد ترسم سيدة الصوم الأربعيني على ورق بصورة امرأة ذراعيها متقاطعتين على صدرها بسبب الصلاة، مثل الراهبة. ودون فم بسبب الصيام. ولها سبعة أقدام يمثلون سبعة أسابيع الصوم الكبير. تبدأ من أسبوع البياض وتنتهي يوم السبت العظيم.وتابع: "في كل يوم سبت من الصوم تقطع قدم من أقدامها السبعة، وبذلك يعرف عدد الأسابيع صيام الباقية حتى عيد الفصح. وفي يوم السبت العظيم تقطع القدم الأخيرة، ومن تقليد هذه الرسمة الورقية أنها تصنع بشكل جيد وتُخبئ في تينة مجفف. وتوضع هذه التينة مع باقي التين الآخر، وأي شخص يجدها تُعتبر أنها تجلب له حظًا سعيدًا.وأكمل: "في أجزاء أخرى من اليونان تصنع سيدة الصوم الأربعيني من العجين. ويتم صنع العجين من الدقيق (الطحين) والملح والماء. ويعمل كل أسبوع ما تم ذكره عن الروق. كما في هذا تقليد آخر، فإن سيدة الصوم الأربعيني تصنع من القماش وتُملئ بالريش".وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.