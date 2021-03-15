الصوم في أفريقيا.. حجر أساس كنيسة ورسامات جديدة للروم الأرثوذكس

بدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.وبمناسبة الصوم، قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مطرانية كامبالا وسائر أوغندا، شهدت خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المتروبوليت يوناه لوانجا مطران كامبالا وسائر أوغندا بمشاركة المتروبوليت إينوسنتيوس بياكاتوندا مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو، في كنيسة ميلاد والدة الإله الأرثوذكسية في منطقة Bugolo بمقاطعة Buikwe بأوغندا، رفع الإيبوذياكون David إلى درجة الشموسية.الشماس David متزوج، وقد تلقى تعليمًا لاهوتيًا في مدرسة القديس أثناسيوس اللاهوتية التي مقرها في دير القديس سابا بالإسكندرية، التابعة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مطرانية أكسوم (أثيوبيا وإريتريا)، احتفلت بمناسبة أحد الغفران، حيث أقام المتروبوليت دانييل مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا) بعد القداس الإلهي في كنيسة القديس فرومنتيوس في العاصة أديس أبابا. أقام صلاة الزيت المقدس وفقًا للتقاليد القديمة.ثم بعد صلاة طلب المغفرة والرحمة من الله قام بمسح المؤمنين الحضور في الكنيسة (اليونانيون والإثيوبيون والأوكرانيون والسوريون) بالزيت المقدس.وفيما يتعلق بمطرانية نيروبي (كينيا)، وبمناسبة أحد الغفران أيضًا ترأس المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا) القداس الإلهي في كنيسة القديس تيمون بمنطقة Ndiuni.وبعد القداس الإلهي قام نيافته بوضع حجر الأساس لبناء كنيسة جديدة في المنطقة بحضور مسؤولين من العاصمة نيروبي.