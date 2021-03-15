روبي تتخطى حاجز المليون مشاهدة بـ«حتة تانية»

تخطت المطربة روبي حاجز المليون مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل عنوان "حتة تانية"، من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس العنوان على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج "Talent Beats" للمنتج وليد منصور.وانتهت روبي من تسجيل أغاني الألبوم بشكل كامل، ومن المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي "أنا لو زعلانة، وحتة تانية" علي طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفي عامر.وتعاونت روبي في الألبوم مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.