مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-3-2021
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:24 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات، ولذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.
موعد صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:05 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:29 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:04 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:20 مساءً )
2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:44 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:11 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:09 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:34 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:08 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:26 مساءً )
3 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:37 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:58 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:59 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:11 مساءً )
4 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:29 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:53 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:52 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:17 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:52 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )
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موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:02 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:25 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:00 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:16 مساءً )
مواقيت الصلاة اليوم 2021 في القاهرة والإسكندرية1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:05 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:29 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:04 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:20 مساءً )
2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:44 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:11 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:09 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:34 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:08 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:26 مساءً )
3 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:37 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:58 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:59 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:11 مساءً )
4 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:29 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 5:53 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 11:52 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:17 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 5:52 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )
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مسلسلات رمضان2021.. قصة مسلسل اللي مالوش كبير لياسمين عبد العزيز5 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الثلاثاء
موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )
موعد صلاة الشروق ( 6:02 صباحًا )
موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )
موعد آذان العصر ( 3:25 مساءً )
موعد آذان المغرب ( 6:00 مساءً )
موعد آذان العشاء ( 7:16 مساءً )