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محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:24 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات، ولذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.

مواقيت الصلاة اليوم 2021 في القاهرة والإسكندرية 

1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:05 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:29 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:04 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:20 مساءً )

2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر ( 4:44 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 6:11 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:09 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:34 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:08 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:26 مساءً )

3 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر ( 4:37 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 5:58 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:59 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:11 مساءً )

4 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر ( 4:29 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 5:53 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:52 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:17 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:52 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )

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5 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الثلاثاء

موعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )

موعد صلاة الشروق ( 6:02 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:25 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 6:00 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:16 مساءً )

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