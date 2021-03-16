مواقيت الصلاة اليوم 2021 في القاهرة والإسكندرية

تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات، ولذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاءموعد صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:06 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:05 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:29 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:04 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:20 مساءً )2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاءموعد صلاة الفجر ( 4:44 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:11 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:09 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:34 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:08 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:26 مساءً )3 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاءموعد صلاة الفجر ( 4:37 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:58 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:59 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:59 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:11 مساءً )4 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاءموعد صلاة الفجر ( 4:29 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 5:53 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:52 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:17 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:52 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )اقرأ أيضاً..5 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الثلاثاءموعد صلاة الفجر ( 4:35 صباحًا )موعد صلاة الشروق ( 6:02 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:25 مساءً )موعد آذان المغرب ( 6:00 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:16 مساءً )