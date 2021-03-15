جورجيا تخفف مزيدا من القيود المفروضة لاحتواء كورونا

أعلن المجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جورجيا عن بدء بلاده مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس.وأوضح المجلس- وفقا لصحيفة (جورجيا توداي)، اليوم الإثنين- أن خطة التعافي من كورونا في هذه المرحلة تشمل إعادة فتح صالات الرياضة واستئناف الدراسة في المدارس المهنية والثانوية، فضلا عن استئناف التدريبات في النوادي الرياضية والبروفات في المسارح.وأكد أنه لم يتم رفع حظر التجول المفروض من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا، حسب التوقيت المحلي للعاصمة تبليسي.وسجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم، 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 275 ألفا و244 حالة على مستوى البلاد.