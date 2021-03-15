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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا: الصوم الجسدي ليس بشئ ويحذر الصائمين من الإدانة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:50 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الصوم الجسدي ليس بشئ إن لم ترافقه الصلاة والأعمال المرضية لله.

أضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك العديد من الايات الكتابية التي تؤكد ذلك مثل:"قَدِّسُوا صَوْمًا. نَادُوا بِاعْتِكَافٍ. اجْمَعُوا الشُّيُوخَ، جَمِيعَ سُكَّانِ الأَرْضِ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ إِلَهِكُمْ وَاصْرُخُوا إِلَى الرَّبِّ" (يوئيل 14:1).

"صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ" (طوبيا 8:12).

"اعْلَمُوا أَنَّ الرَّبَّ يَسْتَجِيبُ لِصَلَوَاتِكُمْ إِنْ وَاظَبْتُمْ عَلَى الصُّوْمِ وَالصَّلَوَاتِ أَمَامَ الرَّبِّ" (يهوديت 12:4).
"أَمَّا هذَا الْجِنْسُ (الشيطان الروح النجس) فَلاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ" (مت 21:17)

على صعيد آخر، نهى الأنبا نيقولا الصائمين عن الإدانة، مشيرًا إلى النص الكتابي:"لاَ يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ، وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ، لأَنَّ اللهَ قَبِلَهُ" (رو 3:14).

أضاف:"إن رسالة الله تحثنا على عدم إدانة إخوتنا البشر، إذا أردنا ألا يدينا الله. إن خبرة عدم الإدانة التي يقدمها الله للإنسان بقبوله إياه، تخلق في داخلنا التزامًا بديهيًا أن نتعامل بأنفسنا بنفس لطف الله مع إخوتنا البشر".

وتابع"إن الله يقول "إِنْ غَفَرْتُمْ لِلنَّاسِ زَلاَتِهِمْ، يَغْفِرْ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ السَّمَاوِيُّ" (مت 14:6)، وهذا يعني إن الإنجيل يحثنا على مسامحة إخوتنا البشر، إذا أردنا أن يغفر الله لنا. إن خبرة الغفران التي يقدمها الله للإنسان بغفرانه زلاته، تخلق في داخلنا التزامًا بديهيًا أن نتعامل بأنفسنا بنفس لطف الله مع إخوتنا البشر".

وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر أفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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