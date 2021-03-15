انطلاق 12 رحلة بالون طائر بالأقصر اليوم

شهدت سماء الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق 12 رحلات بالون طائر نقلت نحو 240 راكبًا من مختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا بمختلف دول العالم.وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.كان مطار الأقصر الدولي حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات.