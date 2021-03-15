كورونا.. تراجع بنحو 30% في إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى بألمانيا

سجلت إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى في ألمانيا تراجعا ملحوظا في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.جاء ذلك في مسح للسوق أجرته مجلة "فودسيرفيس" المتخصصة، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الاثنين، بمناسبة إقامة النسخة الرقمية من معرض انترنورجا.وأوضحت نتائج المسح أن إيرادات سلاسل المطاعم الكبرى في ألمانيا تراجعت في العام الماضي بنسبة 29.8% لتصل إلى نحو 10.7 مليار يورو.في المقابل، كانت هذه السلاسل حققت في عام 2019 زيادة في الإيرادات بنسبة 6.1%، وشمل استطلاع المجلة أكبر مئة شركة في مجال الضيافة تمتلك نحو 20 ألف مطعم في ألمانيا، وقامت المجلة بتقدير مبيعاتها بشكل جزئي.الجدير بالملاحظة في نتائج المسح أن شركات الوجبات السريعة "كويك سيرفيس" تضررت من الجائحة على نحو أقل حدة من بقية العروض الأخرى في قطاع الضيافة، حيث تمكنت هذه الشركات من اجتياز الأزمة بشكل جيد نسبيا عبر خدمات التوصيل ومحطات الاستلام ومنافذ تسليم الوجبات لقائدي السيارات.