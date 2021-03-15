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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: تكريم العمال المتميزين لتقديم أفضل خدمة للمواطن

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:52 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أوضحت هيئة السكة الحديد أنه في إطار حرصها الدائم على تحفيز العاملين المميزين لدفعهم وحث زملائهم لبذل المزيد من الجهد، سوف يتم تكريم العمال المتميزين فى عملهم بشكل دوري.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تسعى لرفع كفاءة العمال بكل السبل المتاحة لديها، وذلك للوصول لمستوى من الخدمة يليق بالمواطن المصري، لافتة إلى أن المرفق لن ينهض إلا بسواعد أبنائه المخلصين.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك الكثير من النماذج المشرف داخل الهيئة التي تستحق التكريم والدعم لما يبذلونه من مجهود ضخم بشكل يومي للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة.

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