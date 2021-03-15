السكة الحديد: تكريم العمال المتميزين لتقديم أفضل خدمة للمواطن

أوضحت هيئة السكة الحديد أنه في إطار حرصها الدائم على تحفيز العاملين المميزين لدفعهم وحث زملائهم لبذل المزيد من الجهد، سوف يتم تكريم العمال المتميزين فى عملهم بشكل دوري.وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تسعى لرفع كفاءة العمال بكل السبل المتاحة لديها، وذلك للوصول لمستوى من الخدمة يليق بالمواطن المصري، لافتة إلى أن المرفق لن ينهض إلا بسواعد أبنائه المخلصين.وأشارت الهيئة، إلى أن هناك الكثير من النماذج المشرف داخل الهيئة التي تستحق التكريم والدعم لما يبذلونه من مجهود ضخم بشكل يومي للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة.