محافظ سوهاج يتفقد 6 معدات جديدة لدعم منظومة النظافة بحى شرق

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بتفقد 6 معدات جديدة منضمة حديثًا لحي شرق سوهاج بتكلفة إجمالية 4 ملايين و750 ألف جنيه، وذلك استمرارًا لخطة المحافظة لدعم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى والأحياء.وأوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أن المعدات الجديدة تشمل "لودر مفصلي 1 متر، وسيارة مكبس 6 أمتار، وسيارتين ربع نقل قلاب، وسيارة مكنسة كهربائية، وسيارة مجهزة لتقديم الخدمات الحكومية كمركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين"، مشيرًا إلى أن تلك المعدات تسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الحي لتغطية أكبر عدد من المناطق وسرعة إنجاز أعمال النظافة.