رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد معارضتها لبيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن هونج كونج

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:39 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
أ ش أ
طباعة
أعربت الصين اليوم الإثنين، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لبيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، معتبرة اياه تدخلا صارخا في شؤون المنطقة وشؤون الصين الداخلية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على إصدار وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا، أعربوا فيه عن "مخاوف" بشأن قرار الصين لتعديل النظام الانتخابي في هونج كونج.

وقال جيان إن "عددا قليلا من الدول تتحدث بنوايا خبيثة حول قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بتعديل النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للمنطقة والصين".

وأضاف جيان "إن هونج كونج هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، والنظام الانتخابي للمنطقة هو جزء من النظام الانتخابي المحلي للبلاد، لذا فإن كيفية تصميمه وتطويره وتحسينه من شؤون الصين الداخلية بالكامل، وأنه خلال 150 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني، كان أهالي هونج كونج يعانون دائما من القمع من قبل السلطات المحلية تحت قيادة الحكومة البريطانية، وليست لديهم حقوق إنسان أو ديمقراطية على الإطلاق".

وحث جيان الأطراف المعنية على الاعتراف بالوقائع المتمثلة في عودة هونج كونج إلى الوطن الأم منذ 24 عاما، والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ووقف التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين على الفور.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومي

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

القومى للترجمة يطلق ورشًا تدريبية عن اللغة الألمانية

موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون