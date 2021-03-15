الصين تؤكد معارضتها لبيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن هونج كونج

أعربت الصين اليوم الإثنين، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لبيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، معتبرة اياه تدخلا صارخا في شؤون المنطقة وشؤون الصين الداخلية.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على إصدار وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، بيانا مشتركا، أعربوا فيه عن "مخاوف" بشأن قرار الصين لتعديل النظام الانتخابي في هونج كونج.وقال جيان إن "عددا قليلا من الدول تتحدث بنوايا خبيثة حول قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بتعديل النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للمنطقة والصين".وأضاف جيان "إن هونج كونج هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، والنظام الانتخابي للمنطقة هو جزء من النظام الانتخابي المحلي للبلاد، لذا فإن كيفية تصميمه وتطويره وتحسينه من شؤون الصين الداخلية بالكامل، وأنه خلال 150 عاما من الحكم الاستعماري البريطاني، كان أهالي هونج كونج يعانون دائما من القمع من قبل السلطات المحلية تحت قيادة الحكومة البريطانية، وليست لديهم حقوق إنسان أو ديمقراطية على الإطلاق".وحث جيان الأطراف المعنية على الاعتراف بالوقائع المتمثلة في عودة هونج كونج إلى الوطن الأم منذ 24 عاما، والالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، ووقف التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين على الفور.