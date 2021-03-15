محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقة العكرشة الصناعية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، دعمه الشديد لإعادة تطوير منطقة العركشة الصناعية بمدينة الخانكة، بالشراكة والاتفاق مع قاطني المنطقة، وتقنينها وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات وبنية تحتية سليمة وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير المرور ومراكز التدريب والبنوك والخدمات وتوطينها مع المركز، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتيسير علي الجادين لخلق فرص عمل مستديمة للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان بحضور الدكتورة إيمان ريان وسمير حماد نائبي المحافظ وبحضور الدكتورة مها فهيم ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس مدينة الخانكة، ومدير عام الشئون الإقتصادية والاستثمار، ومديري إدارة التخطيط العمراني ومركز المعلومات الشبكات الأرضية، والمكتب الفني والشئون الهندسية لمعرفة الوضع القائم وتبادل الآراء حول تطوير منطقة العركشة وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية لخدمة الأهالي والتيسير عليهم ودعم الصناعات القائمة بالفعل وتنظيمها والارتقاء بها وبجميع الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وأعرب المحافظ عن ضرورة تكاتف جميع الجهات وتوحيد الجهود لتطوير المنطقة، حيث إن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، وتشجيع المستثمرين التي جاء في مقدمتها اتخاذ قرار لتحويل العركشة إلى منطقة صناعية.

كما وعد بدراسة توصيل المرافق الأساسية، بالإضافة الي إنشاء جمعية للمستثمرين لتكون كيانًا مقننًا لهم ومكانًا لاجتماع رجال الأعمال والمستثمرين ووسيلة لتواصلهم.