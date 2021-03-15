تأييد حبس جهاد الغزالى بتهمة سب وقذف «الخطيب»

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتأييد حبس جهاد الغزالي، 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 30 ألف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب.وكان جهاد غزالي تقدم باستئناف على حكم أول درجة القاضي بحبسه بتهمة سب وقذف الخطيب على مواقع التواصل الاجتماعي.