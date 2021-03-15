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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مدعومًا بـ«التقارير الإيجابية».. الجنيه يُعاود الارتفاع أمام الدولار

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:31 م
جريدة الدستور
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عاود الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالبنوك المصرية، مدعوما بالتقارير الإيجابية من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري أبرزها تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الائتماني رغم استمرار جائحة كورونا، وإعلان مؤسسة ستاندرد تشارترد، توقعها بأن يصبح اقتصاد مصر من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030.

وانخفض سعر الدولار إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي- مصر، و15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنك التجاري وفا، فيما سجل بالبنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد بقية العملات، سجلت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 18.65 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 21.73 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع، بحسب شاشة أسعار البنك الأهلي المصري.

وبالنسبة للعملات العربية، زاد متوسط سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلى قرش واحد فقط؛ ليصل إلى 48.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

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