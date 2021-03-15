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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:27 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة وتيسير إجراءات خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الدعم اللازم بكل القطاعات.
كما وجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان وحصر منتجات الصوب الزراعية على مستوى المحافظة وفتح منافذ لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وضبط أسعار اللحوم والدواجن والتأكد من صلاحيتها.
وشدد الزملوط على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة من تزايد أعداد الإصابات.
كما وجه بحظر تأجير المصارف الزراعية لمزاولة نشاط الصيد وتربية الأسماك وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة حظر زراعات الأرز بالمراكز واستبدالها بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف الزراعية الذي تم توفير التقاوي الخاصة به من خلال مديرية الزراعة للحفاظ على الخزان الجوفي.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض تقييم دوري لأداء مقدمي الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة ومدي كفاءة الخدمة المقدمة لضمان تقديمها بأفضل الوسائل وتحقيق أفضل النتائج.
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد
«الزملوط» يترأس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الوادى الجديد

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