البرلمان الأردني: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كافة والتي نصت عليها القرارات الأممية وعلى رأسها إقامة الدولة وحق العودة والتعويض.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال العودات اليوم الاثنين السفير الإيطالي لدى الأردن فابيو كاسيزي، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.وقال العودات، إن الأردن وإيطاليا تربطهما علاقات متينة، تجسدت في عدد من المواقف المشتركة، حيث يتم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن الموقف الإيطالي المقدر عبر الاتحاد الأوروبي في الوقوف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني.واستعرض العودات، خلال اللقاء، جهود الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في إقامة دولتهم المستقلة، وثمن الدعم الإيطالي للمملكة في دعم ورعاية اللاجئين، لافتًا إلى أن الأردن يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي، حيث كان على الدوام يفتح ذراعيه لكل من لجأ إليه طالبًا للعون والإغاثة.وأكد العودات أن الأردن مستمر في مسيرته الإصلاحية وحريص دومًا على تجويد القوانين الناظمة للحياة السياسية، ويقوم باستمرار بمراجعة التشريعات بغية الوصول إلى صيغة نضمن فيها مشاركة شعبية أوسع في صناعة القرار.بدوره.. ثمن السفير الإيطالي، المواقف والجهود الأردنية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تقدير بلاده للأردن كنموذج آمن مستقر ديمقراطي.وأكد السفير الإيطالي حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك خاصة في قطاع الزراعة، لافتًا إلى أن الأمن الغذائي يفتح الآفاق أمام تعاون أردني إيطالي مشترك.وجدد السفير الإيطالي دعم بلاده للحق الفلسطيني، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الطريق الآمن والضامن لأمن واستقرار المنطقة.