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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول»: نسعى لإبرام اتفاقية مع مصر في مجال التضامن الاجتماعي

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:28 م
سول
سول
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أعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر عن رغبة بلاده في إبرام اتفاقية للتعاون في مجال التضامن الاجتماعي مع مصر، والتي يجري التفاوض بشأنها بالفعل منذ العام الماضي في أسرع وقت ممكن، والتي بدورها ستؤدي إلى تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرفاهية الاجتماعية، وتشجيع الصناعة اليدوية في مصر.

وقال السفير - في تصريح اليوم الاثنين - إن بلاده قررت تقديم مساعدة لمشروع "تصاميم ديزاين هب"(Tasameem Design Hub) من خلال شراء المعدات الضرورية بقيمة حوالي 200 ألف دولار، وعبر السفير عن أمله في أن يسهم هذا الدعم ا في توظيف الشباب والنساء والعاملين في مجال الصناعات اليدوية وخلق فرص عمل لهم.

وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء مراكز تصميم بالتعاون مع الجامعات المصرية في القاهرة ومنطقة الدلتا وصعيد مصر لتدريب الشباب والنساء وتمكينهم.

وأشاد السفير بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الرفاهية في البلاد ولا سيما مبادرة حياة كريمة، متوقعًا أن يتوسع التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بالخبرات المتقدمة لكوريا الجنوبية في مجال الرفاهية الاجتماعية، ومن بينها الخدمات الطبية وأنظمة المعاشات.

وأكد هونج أن مصر دولة جذابة للتعاون بالنسبة للشركات الكورية سواء بالنسبة للشركات الكورية القائمة في مصر أم تلك الراغبة في الدخول إلى السوق المصري في المستقبل.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن رغبة الحكومة المصرية في استمرار التباحث مع الجانب الكوري لتعزيز الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصري، والتي تشكل أولوية القيادة السياسية.

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