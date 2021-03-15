قطر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، عن تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 424 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و57 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 170733 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11834 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1629260 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11958 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 267 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 311 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 158508 حالات.