صحة المنيا تغلق 92 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، من خلال إرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الأجتماعي بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية ورصد كافة المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملات مديرية الصحة قامت بالمرور على 274 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، مشيرا إلي انه تم تنفيذ قرارات غلق ادارى لـ 92 منشأة طبية مخالفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مؤكدًا على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.من جانبه أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار قرارات ترخيص لـ28 منشأة طبية خاصة، وتحرير 41 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.