الرحلات الجوية الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في عام

بلغت الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى لها في عام مع عودة موسم قضاء العطلات الصيفية، ما عزز توقعات العديد من شركات الطيران.وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، سجلت إدارة أمن النقل الحكومية الأمريكية أكثر من 1.34 مليون مسافر، أمس الأحد، بزيادة 86000 مسافر مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، والذي أتى بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" جائحة.ولا يزال هذا الرقم أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 45%، ما يؤكد أن صناعة الطيران لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن أرقام إدارة أمن النقل تجاوزت المليون يوميًا منذ الخميس الماضي، مسجلة أفضل عرض في عام.في غضون ذلك، ازداد تفاؤل شركات الطيران، إذ ذكرت شركتا "دلتا إيرلاينز" و"جيت بلو إيروايز"، اليوم الاثنين، أنهما سجلا زيادات في الطلب خلال الشهر الجاري، والذي شهد تطعيم المزيد من الأمريكيين، وارتفعت أسهم "أمريكان إيرلاينز" بنسبة 3% و"يونايتد إيرلاينز" بأكثر من 2%.