السكة الحديد تحذر المواطنين من عبور المزلقان أثناء غلقه

شاركت هيئة السكة الحديد الركاب، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة "سلامتك تهمنا"، والتي تستهدف توعية المواطنين بخطورة القيام ببعض التصرفات التي تسبب لهم الأذى إلى جانب خسائر الهيئة.وسلطت هيئة السكة الحديد الضوء على مشكلة عبور المزلقانات أثناء غلقها من أجل عبور القطارات، حيث يقوم عدد من المواطنين بعبور المزلقان أثناء غلقه مما ينتج عنه حوادث كثيرة.