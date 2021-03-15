إصابة 15 مدنيًا في انفجار لغم أرضي في أفغانستان

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، إصابة 15 مدنيا على الأقل جراء انفجار استهدف حافلة كانت تقلهم.وذكرت الشرطة - في بيان رسمي أوردته قناة "طلوع" الأفغانية - أن الحافلة اصطدمت بلغم أرضي زُرع على الطريق في منطقة "دهان باغ"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.وأشارت القناة إلى قول مصادر بإن الحافلة كانت تقل موظفين بوزارة الإعلام.يذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 16 آخرون في انفجارين منفصلين وقعا في كابول أمس الأحد، واستهدفا المدنيين، حسبما أعلنت الشرطة.