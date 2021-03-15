السعودية تغلق 286 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن إغلاق 11 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 11 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 286 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 36 يومًا، بلغ 286 مسجدًا، تم فتح 273 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.