جامعة سوهاج تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول بتدابير مشددة

تواصل جامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.حيث أجرى اليوم الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي الآداب والحقوق بالمقر الجديد للجامعة، أشاد خلالها باستيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا من حيث التهوية، مراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير اليومي في كل الأماكن التي تجري بها الامتحانات، لافتًا إلى استمرار أعمال الكنترول على مستوى الكليات، وذلك لانتهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج للطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى.وأضاف صفا أن امتحانات كلية الآداب يؤديها ١٠٩٧٠ طالبا وطالبة بجميع الفرق الدراسية، تم توزيعهم داخل ١٨٣ لجنة، كما يؤدي ٩٠٠٠ طالب وطالبة بكلية الحقوق امتحاناتهم، موزعين علي ٤٦٢ لجنة امتحانية.كما تفقد الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعمال امتحانات كلية التكنولوجيا والتعليم يصاحبه الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحويتي.وأكد سليمان أن إدارة الجامعة تحرص علي تهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل الخدمات للطلاب، مشددًا على المراقبين بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول، وارتداء الكمامة الطبية طوال فترة الامتحان، ومنع التجمعات ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب انتهاء امتحاناتهم.وأضاف سليمان أن١٣٥٠ طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام بكلية التكنولوجيا والتعليم، والتي بدأت يوم ٦مارس الجاري، وتنتهي يوم ٢٧ مارس من نفس الشهر.