مسئول إيطالى: لقاح شركة «أسترازينيكا» آمن وفعّال

قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، إن لقاح شركة "أسترازينيكا" آمن وفعّال.وأضاف- في تصريح أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الإثنين- "في بعض الدول تم تعليق استخدام اللقاح، وفي بلادنا تم إيقاف دفعة من جرعاته، وفتح القضاء تحقيقًا؛ ليقوم بتقييم ما حدث منذ وصول الدفعة، مرورًا بعملية حفظها وإدارتها".وأشار إلى أنه "في إنجلترا، بعد إعطاء 10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، حدثت 220 حالة وفاة في الأشهر التالية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم"، مبينا أن "هناك رابطا زمنيا، لكن لا يوجد أي ارتباط من ناحية السبب والنتيجة".وتابع: "إذا قمنا بتلقيح مليون شخص وتابعناهم في الأشهر الثلاثة المقبلة، لسوء الحظ سيموت شخص ما بنوبة قلبية أو حادث سيارة"، لذا "فمن الواضح أن علينا أن ننتظر القضاء للحصول على إجابات مؤكدة وشفافة".واستطرد: "لكن لو سألني أحدهم عن رأيي باللقاح، لا أعتقد أنه آمن وفعال وحسب.. بل أعتقد أن إعطاءه للناس يجب أن يستمر"، مبينا أنه "إن خرجتُ من هنا وقدم لي أحدهم لقاح (أسترازينيكا)، فسأقول نعم، بدون شك".