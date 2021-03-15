رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم بورسعيد» يستقبل وفدي «السويدي» و«إيني»

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:16 م
تعليم بورسعيد
تعليم بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
استقبل د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم وفدى ‏مؤسسة السويدى للخدمات التعليمية وشركة إينى الإيطالية بمدرسة بورسعيد ‏الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية‏ لمعاينة ومناقشة مقترحات تطوير ‏المدرسة على أرض الواقع.‏

وأكد وكيل الوزارة أنه وفقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى إطار الإهتمام بتطوير التعليم الفنى والتوسع فى إنشاء المدارس المتخصصة تمت المعاينة على أرض الواقع لمناقشة ودراسة مقترحات تطوير ‏المدرسة تمهيدا لعرض للنتائج النهائية على محافظ بورسعيد.

وأضاف باهى أن عملية التطوير تتم فى إطار المشاركة المجتمعية بتمويل من ‏شركة إينى الإيطالية وتتبنى مؤسسة السويدى النظام التعليمى والمناهج بهدف ‏رفع كفاءة المدرسة لإستيعاب أعداد طلابية كبيرة وإدخال تخصصات جديدة وفقا ‏لمتطلبات سوق العمل.‏

وأشار د. نبوى إلى أن مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية تعد صرحا تعليميا ‏ضخما بمساحة 50 ألف مترا مربعا ( 12 فدان ) وتشمل على 43 فصلا تعليميا ‏و 18 ورشة للأقسام العملية بالإضافة إلى عدد 2 مرسم وبعض المبانى الإدارية ‏والخدمية وتستوعب ما يقرب من 1860 طالبا بالصفوف الثلاثة.‏

وقال وكيل الوزارة أن التطوير يأتى بهدف الإستفادة القصوى من المساحات ‏الشاغرة بالمدرسة لتصبح مدرسة فنية صناعية تلبى إحتياجات سوق العمل ‏وتسعى لتخريج طلاب قادرون على مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى ‏بمواصفات عالمية.‏

جاء ذلك بحضورالمهندس رضا سرحان مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع ‏بورسعيد ومحمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ود. هشام الجعبرى مدير عام ‏إدارة شمال التعليمية ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.‏

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الصور

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

الأكثر قراءة

أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين بقصور الثقافة

ورش تدريبية لترجمة اللغة اليونانية بالمركز القومى