الصحة الفلسطينية: سرعة انتشار السلالات الجديدة قارب الـ100%

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الاثنين، أن سرعة انتشار السلالات الجديدة في فلسطين قارب الـ100%، رغم أن النسبة العالمية تصل إلى 70%.وفي وقت سابق من اليوم، قال الشخرة: لدينا 15 حالة وفاة حتى اللحظة، وأعداد الإصابات ضعف المعلن عنه، بسبب إحجام الأهالي عن الفحوصات.يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية سجلت اليوم 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.