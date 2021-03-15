باسل خياط يثير حماس الجمهور بـ بوستر «حرب أهلية»

أظهر متابعي النجم باسل خياط حالة من الحماس والتشويق لرؤيته مرة أخرى على الشاشة المصرية من خلال مسلسل"حرب أهلية"، الذي يعد أول عمل يجمعه بالنجمة يسرا، وهو ما برز في إعجابهم وتعليقاتهم على بوستر مسلسل الذي نشره على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.كان خياط قد نشر على حساباته الشخصية أول بوستر لمسلسل الدراما والتشويق حرب أهلية، الذي يجمعه مع النجمة يسرا والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتأليف أحمد عادل.وقد حصد البوستر الذي يظهر فيه النجم باسل خياط مع النجمة يسرا على أكثر من 40 ألف إعجاب بعد ساعات قليلة من نشره على الحساب الشخصي للنجم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوالت تعليقات متابعيه من أنحاء العالم العربي معبرين عن تحمسهم لمشاهدة العمل الجديد وطالبوا بالإعلان عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل في رمضان، واعتبر البعض أن البوستر مؤشر لقوة المسلسل، فيما أشار آخرون إلى أن باسل يحرص دائما على اختيار أدوار إبداعية بتأني وخبرة مع تمنياتهم بنجاح العمل الرمضاني.وكتبت إحدى المعلقات: "ده مجرد البوست خطف قلوبنا وشوقنا لقصة المسلسل اللي متأكدة إنها تجنن ودور إبداعي جديد اخترته يا ملك كالعادة..، إن شاء الله حرب أهلية هتضيف لتاريخك الحافل بالروائع، عمل جديد مميزة مع الجميلة يسرا وبصراحة ثنائي بيقول إنن قدام عمل خارق وناجح..، ده غير فرحتنا برجوعك للدراما المصرية اللي اشتاقت لوجودك تنور رمضان 2021".وكان باسل قد بدأ تصوير مشاهده في المسلسل خلال شهر فبراير الماضي بعدما انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل قيد مجهول للمخرج السدير مسعود، من تأليف محمد أبو لبن ومن إنتاج محمد مشيش، والمقرر عرضه على OSN في 18 مارس.