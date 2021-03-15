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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين بقصور الثقافة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:15 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
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افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات البرنامج التدريبي "تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد المالي والإداري للدولة"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية لعشرين مشاركا من العاملين بإقليم القاهرة الكبرى – فرع ثقافة الجيزة وإقليمي غرب وشرق الدلتا الثقافيين.

وتهدف صقل مهارات المشاركين على تحويل المعاملات على كافة الأصعدة للعمل بالتكنولوجيا، والرقمنة وتحويل الأنظمة الورقية القديمة المستخدمة لأنظمة حديثة رقمية وجعل الخدمات العامة مفتوحة وبسيطة ومتمحورة حول المواطن وهو ما شرحه وأوضحه أشرف بديوي عبر تأكيده على أهمية استخدام تقنيات جديدة على شبكة الإنترنت للحد من الفساد المالي والإداري الذي أصبح من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول وعلى الأخص النامية منها، حيث أخذ ينخر في جسم مجتمعاتها مسببا شللا في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والذي ترتب عليه تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية، وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات إعمار أو إعادة بناء البنية التحتية اللازمة لنموها والتي كانت تختفي سابقًا خلف حجاب من التعتيم باستخدام الورق، متناولا أهداف وغايات التنمية المستدامة في مكافحة الفساد، طارحًا أهم المحددات المعنية بالفساد المالي والإداري بناء على التقارير الدولية.

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