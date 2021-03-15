العثور على جثة طفل توفى غرقًا بترعة قرية شما بالمنوفية

عثر أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة طفل، توفي غرقا في ترعة بالقرية، وعلى الفور تم تداول صورة الطفل على مواقع التواصل الإجتماعي، وإبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، الذي انتقل على الفور لموقع الحادث، وتبين أن الطفل يدعى "ص. ا" يبلغ من العمر 11 سنة، طالب في الصف الأول الإعدادي، وتعرفت عليه أسرته وهو من أبناء قرية "شما".وأكد سامي بدر أحد أبناء قرية شما مقر الواقعة أنه تم العثور على الطفل غارقا في ترعة بالقرية، وتم انتشال الجثمان من أحد الترع، لافتا إلى أن أسرته تعرفت عليه، مؤكدا أنه سيتم دفن الطفل بعد عصر اليوم.