المتهم بـ«التحرش بفتاة فى المترو» للنيابة: لم أقترب منها

انتهت نيابة النزهة الجزئية، التحقيق في اتهام شاب بالتحرش بفتاة وارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل مترو الأنفاق.وأنكر المتهم خلال التحقيق معه، التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها.وصل المتهم للنيابة صباح اليوم الإثنين، وسط حراسة أمنية مشددة، وظهرت عليه علامات الارتباك والقلق.واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها، التي أشارت إلى أنها أثناء ركوبها قطار مترو الأنفاق العتبة للذهاب إلى محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابا وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامها.ولفتت إلى أن الشاب كان شكله مريبًا، ومنذ ركوبه وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية شاهدته يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حياءها فاتصلت بخطيبها الذى طلب منها لها ألا تنظر إليه وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها.و كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، في محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.