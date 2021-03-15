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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأفغانية: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجاري كابول إلى 5 قتلى و16 مصابًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:41 م
الشرطة الأفغانية
الشرطة الأفغانية
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أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين، اللذين وقعا أمس في غرب العاصمة كابول، إلى 5 أشخاص، مضيفة أن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح جراء الانفجارين.

ولم تكشف شرطة كابول عن المزيد من التفاصيل بشأن ضحايا الانفجارين اللذين وقعا الليلة الماضية بشكل منفصل في العاصمة في غضون أقل من ساعة، وذلك حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية.

وكانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت، أمس، أن الانفجار الأول استهدف حافلة ركاب في منطقة (بولي سوختا) في المنطقة الثالثة بكابول، وأسفر حينئذ عن مصرع مدني وإصابة 5 آخرين بجروح.. فيما وقع الانفجار الثاني في منطقة (ساري كاريز) في المنطقة السادسة بكابول، واستهدف حافلة ركاب أيضا وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين حتى الآن.

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