وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى اليابان فى أول زيارة خارجية

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى قاعدة يوكوتا الجوية في العاصمة اليابانية طوكيو، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بعد قليل أيضًا إلى اليابان؛ لتكون زيارته الأولى للخارج منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السلطة في يناير الماضي.وأضافت الإذاعة أن الوزيرين سيعقدان محادثات مع نظرائهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع نوبو كيشي، غدًا الثلاثاء، في اجتماع (2+2) بشأن الشئون الدبلوماسية والأمنية.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان التعاون بين البلدين، ودور اليابان في مجال حقوق الإنسان والأمن، كما من المقرر أن يقوم بلينكن وأوستن بزيارة كوريا الجنوبية عقب اختتام محادثاتهما في اليابان.ولفت مسئول كبير في الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تعتزم تنسيق سياستها تجاه كوريا الشمالية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية خلال هاتين الزيارتين.