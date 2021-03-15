رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى اليابان فى أول زيارة خارجية

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:35 م
لويد أوستن
لويد أوستن
أ ش أ
طباعة
وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى قاعدة يوكوتا الجوية في العاصمة اليابانية طوكيو، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يصل وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بعد قليل أيضًا إلى اليابان؛ لتكون زيارته الأولى للخارج منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السلطة في يناير الماضي.

وأضافت الإذاعة أن الوزيرين سيعقدان محادثات مع نظرائهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع نوبو كيشي، غدًا الثلاثاء، في اجتماع (2+2) بشأن الشئون الدبلوماسية والأمنية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان التعاون بين البلدين، ودور اليابان في مجال حقوق الإنسان والأمن، كما من المقرر أن يقوم بلينكن وأوستن بزيارة كوريا الجنوبية عقب اختتام محادثاتهما في اليابان.

ولفت مسئول كبير في الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تعتزم تنسيق سياستها تجاه كوريا الشمالية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية خلال هاتين الزيارتين.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

غدًا.. «المتن المجهول.. محمود درويش في مصر» على مائدة مركز القاهرة للدراسات

القومى للترجمة يطلق ورشًا تدريبية عن اللغة الألمانية

موعد إعلان الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

غدًا.. عاشر أمسيات «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر - فيتنام»