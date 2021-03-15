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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتمنى لحكومة الوحدة الوطنية التوفيق في مهامها

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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تمنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الإثنين، لحكومة الوحدة الوطنية التوفيق في مهامها في مدتها القصيرة التي لا تتجاوز العشرة أشهر.

وأضاف المنفي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية، في طبرق، أن مهام الحكومة حل المختنقات التي يواجهها المواطن والتركيز على المناخ المناسب لتحقيق الهدف الأساسي وهى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر القادم.

وتابع، نؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها والقاعدة المهمة وهي المصالحة المجتمعية.

وأردف، نعلم أنه لن نستطيع الوصول إلى المصالحة الوطنية بنهاية العام، ولكن إذا استطعنا تأسيس النواة لها فسنصل جميعا إلى انتخابات نهاية العام ومن ثم تسليم الأمانة إلى الشعب الليبي.

وختم المنفي كلمته بالتأكيد على أن اليوم هو يوم نصر لليبيين لترسيخ قيم الديمقراطية في الفترة الانتقالية والفترات القادمة.

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