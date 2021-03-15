رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتمنى لحكومة الوحدة الوطنية التوفيق في مهامها

تمنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الإثنين، لحكومة الوحدة الوطنية التوفيق في مهامها في مدتها القصيرة التي لا تتجاوز العشرة أشهر.وأضاف المنفي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية، في طبرق، أن مهام الحكومة حل المختنقات التي يواجهها المواطن والتركيز على المناخ المناسب لتحقيق الهدف الأساسي وهى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر القادم.وتابع، نؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها والقاعدة المهمة وهي المصالحة المجتمعية.وأردف، نعلم أنه لن نستطيع الوصول إلى المصالحة الوطنية بنهاية العام، ولكن إذا استطعنا تأسيس النواة لها فسنصل جميعا إلى انتخابات نهاية العام ومن ثم تسليم الأمانة إلى الشعب الليبي.وختم المنفي كلمته بالتأكيد على أن اليوم هو يوم نصر لليبيين لترسيخ قيم الديمقراطية في الفترة الانتقالية والفترات القادمة.