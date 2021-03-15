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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«TEVT»: توجيه جزء كبير من الوظائف والفرص للتعليم الفني بقرى «حياة كريمة»

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:06 م
حياة كريمة
حياة كريمة
المنيا ـ على حسين
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أعلن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني TEVT والذي يقيم أسبوعا للتعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة المنيا عن التوافق على توجيه جزء كبير من نواتج البرنامج المتمثلة في الوظائف والفرص الاستثمارية المتاحة للتعليم الفني سواء داخل المنيا أو خارجها للقرى المستفيدة من المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة بقرى مدن ( العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس).

كما تقرر أيضًا خلال الجلسة التي ضمت ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالمنيا أن يتم توفير العديد من الفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات وكذلك تقديم دراسات جدوى جاهزة ومحدثة قابلة للتطبيق بمحافظة المنيا.

ويعد برنامج TEVT هو برنامج خاص بدعم وتطوير التعليم الفني بالإشتراك بين وزارة التجارة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية ودعم من الإتحاد الأوروبي، كما يهدف البرنامج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني وإيجاد فرص تدريبية قوية ومتطورة على أحدث الأدوات والآلات الحديثة.

يقدم البرنامج أسبوعًا تدريبات كانت بدايته يوم السبت ١٣ مارس وسينتهي الخميس ١٨ مارس، حيث سيتم يوم الختام عمل ملتقى توظيفي وذلك لتوظيف ما يزيد عن ٢٠٠٠ شاب من خريجي التعليم في شركات متعددة داخل وخارج المنيا برواتب تبدأ من ١٦٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه، يضاف إليها تأمينات اجتماعية وصحية وغيرها، كما تقرر أن يتم ترشيح غالبيتها من خلال قرى حياة كريمة بالمنيا.

يذكر أن اللقاء برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبدعوة من نائب محافظ المنيا، كما حضر اللقاء ممثلي برنامج TVET، وممثلي وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات بالمنيا، وجمعية المستثمرين بحضور وكلاء وزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة والجهات المعنية، والدكتور خالد حبيب أخصائي التدريب وريادة الأعمال، وعضو مؤسسة حياة كريمة أحمد العمدة.

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