ألمانيا الدولة الأكثر منحا للجنسية في الاتحاد الأوروبي خلال 2019

أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصائيات الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج اليوم الاثنين بأن ألمانيا كانت الدولة الأكثر منحا لجنسيتها بين كل دول الاتحاد الأوروبي في 2019.وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في ذلك العام وصل إلى 132 ألف شخص أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على جنسيات من دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين والذي بلغ نحو 706 ألف و400 شخص.وتعادل هذه النسبة تقريبا نفس نسبة عدد سكان ألمانيا قياسا إلى عدد سكان بقية دول الاتحاد الأوروبي.