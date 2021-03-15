السعودية: 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 382 ألفًا و752 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 223 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 372 ألفًا و926 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.573 حالة منذ بداية الجائحة.