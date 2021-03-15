ماليزيا تمضي قدمًا في شراء لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»

قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا في ماليزيا، خيري جمال الدين، إن ماليزيا ستمضي قدمًا في عملية شراء لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، لعدم وجود أي دليل يثبت أن اللقاح يؤدي إلى تجلط الدم.وأضاف جمال الدين- وفقًا لصحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الإثنين- أن شركة أسترازينيكا أطلعت ماليزيا على الأعراض الجانبية التي ظهرت حتى الآن إثر الحصول على اللقاح، ولم تكن هناك أي بيانات تشير إلى وجود صلة مباشرة بين اللقاح وتجلط الدم، إذ أوردت تقارير أن اللقاح تسبب في وفاة أشخاص في عدد قليل من البلاد.وأكد- خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة الماليزي، الدكتور أدهم بابا- أنه لن تحدث أي تغييرات في عملية شراء اللقاح.من جهتها، أشارت الصحيفة إلى أن عدة بلدان بينها الدنمارك والنرويج وأيسلندا وتايلاند أوقفوا طرح لقاح أسترازينيكا بعد ورود تقارير تفيد بإصابة عدد من الأشخاص بتجلط الدم إثر حصولهم على اللقاح.