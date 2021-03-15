الروم الأرثوذكس تنتخب أمينا عاما جديدا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

شارك عضوي اللجنة التنفيذية عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا لعائلة الكنائس الأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس)، في اجتماع اللجنة التنفيذية الأسبق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، لانتخاب الأمين العام الجديد لمجلس كنائس الشرق الأوسط.ويشار إلى أن هاذين العضوان تم تعينهما بيد البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، هما المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليوس) وتوابعها والوكيل البطريركية للناطقين بالعربية، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالاسكندرية.وجاء ذلك بحضور رئيس المجلس عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية صاحب الغبطة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق. وحسب قانون المجلس تم انتخاب أمين عام جديد من العائلة الأرثوذكسية، من بطريركية أنطاكية، الدكتور ميشال عبس لمدة أربع سنوات الذي تسلم مهام خدمته من الأمين العام السابق من عائلة الكنائس الكاثوليكية.قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية القديس انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بمنطقة الفجالة بالقاهرة، تسلم الأرشمندريتدمسكينوس الأزرعي أمين كنيسة الروم الأرثوذكس خدمة الأمين العام للمجلس، حسب اللوائح، من الاب بولس جرس أمين الكنيسة الكاثوليكية.