انتقادات للشرطة البريطانية بسبب أسلوب التعامل مع وقفة احتجاجية

استمرت حادثة مقتل سيدة في لندن في وقت سابق من الشهر الجاري وما أعقب هذا من تعامل عنيف مع وقفة احتجاجية، تمت الدعوة إليها تقديرا لها، في الإلقاء بظلال على المؤسسة الأمنية البريطانية اليوم الاثنين، مع ظهور مزيد من التفاصيل حول ما حدث في الوقفة.ومن المقرر أن تلتقي قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك برئيس الوزراء بوريس جونسون وبرلمانيين في وقت لاحق اليوم لمناقشة سبل حماية النساء من العنف، في أعقاب مقتل سارة إيفيرارد، التي كانت اختفت في الثالث من مارس بينما كانت عائدة إلى منزلها.