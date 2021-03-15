بنك التنمية يُطلق مبادرة لمساعدة دول أمريكا اللاتينية للحصول على اللقاحات

أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية (BID)، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها لمساعدة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للحصول على لقاحات كورونا وتذليل أي عقبات أمام مفاوضات عقود اللقاح بين بلدان المنطقة ومصنعي اللقاحات.وتهدف المبادرة الجديدة، بحسب بيان للبنك، إلى التعاون مع القطاع الخاص لتحسين آليات الحصول على اللقاحات وتوزيعها، حيث إن العديد من حكومات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تجد صعوبة كبيرة في شراء اللقاحات مع ارتفاع تكلفة العقود.وقال رئيس البنك ماوريسيو كلافير كاروني، إن المبادرة ستغير واقع العديد من البلدان وتعمل على انتعاش اقتصاد المنطقة، وإزالة تردد بعض شركات الأدوية الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.وأضاف أن القدرة على تلقي اللقاحات وعدالة توزيعها هو السباق الحقيقي الذي سيحدد إلى حد كبير المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدول في جميع أنحاء العالم.وأشار إلى أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يجب أن تتلقى الدعم اللازم للحصول على اللقاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد في الأمريكتين، لاسيما الدول التي تسعى دون جدوى للحصول على اللقاحات من أجل القضاء على الوباء الذي تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.