رئيس البرلمان الليبي: حان وقت المصالحة وبناء دولة بعملية انتخابية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إنه حان الوقت لتجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والتطلع الى المستقبل وبناء دولة بعملية انتخابية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره.وأضاف في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لأداء الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية، في مدينة طبرق، الآن يتم قسم اليمين الدستورية طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ الأول من أغسطس 2011، وقد أنجزنا التزاما دستوريا وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية.وتابع، الآن أعلن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد، مشددا على وجوب العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإخراج المرتزقة.ودعا عقيلة صالح إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل.وأردف، الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن.وأدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم، اليمين الدستورية، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.كما توالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.