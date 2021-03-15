«المواد الغذائية» توضح حقيقة قرار «المصرية لتجارة الجملة» حول صرف السلع

أكدت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد حددت صرف السلع التموينية بواقع 2 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، وزجاجة زيت واحدة، وذلك بهدف إعادة التوزيع في صرف السلع بالتوازن حتى لا يتم الضغط علي صرف سلع محددة بدون سلع غيرها، لافتا إلى أن الضغط علي سحب سلع مثل الزيت ينعكس سلبيا علي عمليات الصرف ويؤدي إلي نقص السلع وهو ما يحدث ارتباكا في عمليات الصرف.وأضافت في تصريح خاص للدستور إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بالحرية في اختيار السلع بدون الاخلال بعملية الصرف للسلع الأساسية وهي السكر والأرز والزيت، كعملية منظمة من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة بتحديد حجم الكميات المنصرفة لكل فرد وإذا كان هناك زيادة في متوسط الفرد كأسرة على البطاقات التموينية يتم اختيار سلع مثل المكرونة والشاي والجبن وغيرها من السلع.