تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أهالي بني سويف بالعيد القومي للمحافظة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شعب محافظة بني سويف، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، التي يأتي إحياءً لمشاركة أبنائها الأبطال في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني.وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تهنئ جموع شعب المحافظة بهذه الذكرى الطيبة، فإنها تؤكد ضرورة استلهام روح الأجداد في بناء ونهضة وتقدم الوطن الأكبر، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لإعادة بناء مصر الحديثة.وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها متواجدة في كل محافظات الجمهورية، بين الناس، للوقوف على اهتماماتهم ومشاركتهم همومهم والعمل على النهوض بالدولة المصرية، وهي عملية تبدأ من كل قرية ونجع وشارع وحارة في مصر.