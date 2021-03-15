البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة، تراجعًا جماعيًا، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات بيع هيستيري على أغلبية أسهم السوق خاصة الصغيرة والمتوسط القيمة، على خلفية المبيعات المكثفة للمتعاملين المصريين والأجانب.وتكبّد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.8 مليار جنيه خسائر، ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إي جي إكس 30» بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222 نقطة، وانخفض مؤشر «إي جي إكس 50» بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وتراجع مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 13697 نقطة، ونزل مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 4306 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر «إي جي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة.