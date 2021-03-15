رئيس «الثروة السمكية» يتفقد ميناء الصيد وبحيرة السد

أجرى الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، جولة تفقدية لبعض المواقع الإنتاجية بمحافظة أسوان، وذلك في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بدأها بزيارة مفرخ صحاري لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المفرخ والوقوف على آخر المستجدات وأعمال التطوير والتنمية بالمنطقة.والتقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالعاملين بالمفرخ وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة إنتاجية المفرخ والتي تبلغ 10 ملايين وحدة زريعة بلطي، وذلك لتدعيم بحيرة السد العالي بالزريعة المناسبة لزيادة إنتاجها، كما تفقد المواقع الإنتاجية التي توجد على بحيرة السد العالي للوقوف على إنتاج هذه المواقع وزيارة المفرخ السمكي لجرف حسين والذي يقع على ضفاف بحيرة السد العالي، على بعد 170 كم جنوب محافظة أسوان.وخلال الجولة استعرض المهندس أسامة عبد العال، مدير المفرخ، ما يتم من أعمال وقد أثنى رئيس هيئة الثروة السمكية على سير العمل بالمفرخ، في ظل الإمكانيات المتاحة وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، والعمل على زيادة الإنتاج.و وجه " مصيلحي "، بحل جميع المشاكل والمعوقات ووعد بتذليل العقبات من أجل الارتقاء بالعمل بالمفرخ، ثم تفقد ميناء الصيد بجرف حسين واستمع للصيادين العاملين بالميناء وتابع سير العمل وإنتاج البحيرة من الأسماك، كما توجه إلى مقر إدارة بحيرة السد العالي واجتمع مع العاملين بالإدارة واستمع إلى مطالبهم ووجه لهم جميعا الشكر على إنجازهم للأعمال المتعلقة بالصيادين بأسرع وقت، ثم توجه هيئة التعمير وتنمية المشروعات الزراعية واستمع لما استعرضه المهندس ياسر آدم، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بفرع هيئة التعمير وتنمية المشروعات الزراعية عن دور الهيئة ببحيرة السد العالي.بعدها توجه رئيس الهيئة إلى مركز البحوث السمكية التابع لفرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي وخلال الزيارة أبدى إعجابه بالمعامل الملحقة بالمركز، كما قام بزيارة لمصنع الأسماك التابع لشركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك وميناء الصيد بالسد العالي، ثم قام بجولة في بحيرة السد العالي لمشاهدة أعمال الصيد والتقى برؤساء جمعيات الصيد بالبحيرة ومناقشة كافة المشاكل ومتطلبات المرحلة القادمة.و رافق رئيس الهيئة خلال جولته التفقدية، بمحافظة أسوان المهندس عماد وصفي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات، والمهندس خالد عجاج، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والدكتور مهدى عباس، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد حسانين، مدير بحيرة السد العالي، والمهندس أسامة عبد العال، مدير مفرخ جرف حسين، والمهندس جمال عبد الحكم، مدير منطقة الثروة السمكية بسوهاج، والمهندس محسن مدير مفرخ صحاري.